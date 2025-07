Donnarumma habló tras grave lesión de Musiala en el Mundial de Clubes: “No era mi intención” - Chilevisión

A dos días de la grave lesión del alemán Jamal Musiala, el arquero del PSG, Gianluigi Donnarumma, se refirió al choque que tuvo con el delantero del Bayern Múnich.

En el partido válido por los cuartos de final del Mundial de Clubes disputado el pasado sábado, el italiano impacto al germano en un cruce, provocando una fractura de peroné en su pierna izquierda.

En declaraciones a La Gazzeta dello Sport, el guardameta reconoció: "Estoy muy afectado por lo sucedido, ciertamente no era mi intención hacerle daño a Musiala".

Agente de Donnarumma lo defiende tras lesión de Musiala

Vicenzo Railo, representante del portero, aseguró que esta situación tiene muy mal a Donnarumma y reveló detalles sobre su actuar minutos después del fatídico suceso.

"No quería fingir que no había pasado nada. Gigio es un chico muy sensible. No habría soportado la escena y prefirió marcharse para que los médicos atendieran a Musiala lo mejor posible",comentó al mismo medio.

De hecho, el representante desclasificó que el arquero "encendió su teléfono" en pleno entretiempo del cotejo. "En todos los años que llevamos trabajando juntos, nunca lo ha hecho", dijo.

"Normalmente lo apaga una hora antes del inicio para concentrarse en el partido y lo vuelve a encender después. Esta vez me envió un mensaje para decirme que estaba conmocionado y que no lo había hecho a propósito. Estaba muy preocupado y triste".