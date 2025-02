Por encima de Messi: Cristiano Ronaldo infla el pecho y se autoproclama el mejor jugador de la historia - Chilevisión

Cristiano Ronaldo nuevamente demostró que no tiene pelos en la lengua. El portugués hizo un análisis de los mejores de la historia y se colocó como el número uno.

CR7 dio una de sus entrevistas más sinceras en La Sexta, donde se consideró el jugardor "más completo" que haya visto el planeta fútbol durante todas las épocas.

"Sinceramente, no he visto a nadie como yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad", comentó.

El actual delantero del Al Nassr de Arabia Saudita apuntó a que "una cosa son los gustos, le gusta más Messi, Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto. ¿Pero decir que Cristiano no es completo? Es mentira. Soy el más completo".

Consultado sobre si se considera el mejor jugador de la historia, el ariete de 39 años no titubeó: "Yo creo que sí, sinceramente. Yo no he visto a nadie mejor que yo. Lo digo de corazón".

Cristiano Ronaldo aborda su relación con Messi

Otro de los temas que Ronaldo trató en el díalogo con el periodista español Edu Aguirre, uno de sus amigos más cercanos, fue su cercanía con Lionel Messi.

El luso afirmó que nunca ha tenido una "mala relación" con La Pulga, asegurando que es "al revés". "Compartimos escenario 15 años en los premios. Siempre nos llevamos muy bien", dijo.

"Hasta me recuerdo una que otra vez en donde yo traducía lo que le decían en inglés. En la organización, le traducía. Era gracioso.Siempre me trató bien. Obvio, siempre uno defendió lo suyo con su club y su selección. Nos retroalimentamos mutuamente", añadió.

Cristiano confesó en que "hubo años en el que quería jugar todo y marcar, yo también. Esa pelea sana como existía a lo mejor Ayrton Senna y Prost, que se alimentaban mutuamente. Veo difícil que se repita algo así. Nunca se sabe, pero lo veo muy difícil".