Costa de Marfil vs Ecuador: Dónde verlo EN VIVO, GRATIS y ONLINE partido por el Mundial

Tanto Los Elefantes como la Tri buscarán su primera victoria del torneo este domingo 14 de junio.

Este domingo Costa de Marfil se enfrentará a Ecuador por la fecha 1 del Grupo E en el Mundial 2026, desde Estados Unidos.

Costa de Marfil regresa a un Mundial tras su última participación en Brasil 2014. Los africanos llegan como campeones de la Copa Africana de Naciones 2024 y con la misión de superar por primera vez la fase de grupos.

Ecuador disputa su quinta Copa del Mundo y buscará repetir su mejor actuación histórica, lograda en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.

Costa de Marfil vs Ecuador por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Costa de Marfil ante Ecuador, válido por el Grupo E del Mundial 2026, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la App MiCHV emitirán totalmente gratis y online este imperdible encuentro.





Cómo descargar la App MiCHV para ver Costa de Marfil vs Ecuador GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Costa de Marfil vs Ecuador?

El compromiso Los Elefantes contra La Tri inicia a las 19:00 horas de Chile de este domingo 14 de junio, disputándose en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos.

La previa de este gran cotejo comienza a las 18:00 horas, con análisis, datos y todo lo relevante por las pantallas de Chilevisión.