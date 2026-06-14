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Costa de Marfil vs Ecuador: Dónde verlo EN VIVO, GRATIS y ONLINE partido por el Mundial

Tanto Los Elefantes como la Tri buscarán su primera victoria del torneo este domingo 14 de junio.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este domingo Costa de Marfil se enfrentará a Ecuador por la fecha 1 del Grupo E en el Mundial 2026, desde Estados Unidos.

Costa de Marfil regresa a un Mundial tras su última participación en Brasil 2014. Los africanos llegan como campeones de la Copa Africana de Naciones 2024 y con la misión de superar por primera vez la fase de grupos.

Ecuador disputa su quinta Copa del Mundo y buscará repetir su mejor actuación histórica, lograda en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.

Costa de Marfil vs Ecuador por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Costa de Marfil ante Ecuador, válido por el Grupo E del Mundial 2026, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la App MiCHV emitirán totalmente gratis y online este imperdible encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Costa de Marfil vs Ecuador GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este tremendo duelo, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Costa de Marfil vs Ecuador?

El compromiso Los Elefantes contra La Tri inicia a las 19:00 horas de Chile de este domingo 14 de junio, disputándose en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos.

La previa de este gran cotejo comienza a las 18:00 horas, con análisis, datos y todo lo relevante por las pantallas de Chilevisión.

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