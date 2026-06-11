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Corea del Sur vs República Checa: Sigue el minuto a minuto del segundo partido del Mundial

Corea del Sur y República Checa se miden en el segundo partido del Mundial, apostando por un triunfo clave que les permita soñar en el Grupo A.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Corea del Sur se enfrenta este jueves a República Checa en un partido clave por el Grupo A del Mundial 2026, con ambos equipos apostando a conseguir su primera victoria.

De la mano del delantero Heung-min Son, Los Tigres de Asia sueñan con repetir la gran actuación del 2002 en el que alcanzaron el cuarto lugar.

Por su parte, el conjunto europeo llegó a la cita planetaria luego de dejar en el camino a Dinamarca en penales el repechaje de la UEFA, regresando a una cita planetaria tras 20 años de ausencia.

Hora del partido entre Corea del Sur y República Checa

El encuentro de Corea del Sur ante República Checa inicia a las 22:00 horas de Chile de este jueves 11 de junio.

La sede para este importante cotejo es el Estadio Guadalajara de México, recinto con capacidad para recibir a cerca de 45 mil hinchas.

Corea del Sur vs República Checa por el Mundial: Sigue aquí el partido

El partido del conjunto asiático contra los dirigidos por Miroslav Koubek lo puedes seguir GRATIS acá con el minuto a minuto.

 

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