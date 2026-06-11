Corea del Sur vs República Checa: Sigue el minuto a minuto del segundo partido del Mundial
Corea del Sur y República Checa se miden en el segundo partido del Mundial, apostando por un triunfo clave que les permita soñar en el Grupo A.
Corea del Sur se enfrenta este jueves a República Checa en un partido clave por el Grupo A del Mundial 2026, con ambos equipos apostando a conseguir su primera victoria.
De la mano del delantero Heung-min Son, Los Tigres de Asia sueñan con repetir la gran actuación del 2002 en el que alcanzaron el cuarto lugar.
Por su parte, el conjunto europeo llegó a la cita planetaria luego de dejar en el camino a Dinamarca en penales el repechaje de la UEFA, regresando a una cita planetaria tras 20 años de ausencia.
Hora del partido entre Corea del Sur y República Checa
El encuentro de Corea del Sur ante República Checa inicia a las 22:00 horas de Chile de este jueves 11 de junio.
La sede para este importante cotejo es el Estadio Guadalajara de México, recinto con capacidad para recibir a cerca de 45 mil hinchas.
Corea del Sur vs República Checa por el Mundial: Sigue aquí el partido
El partido del conjunto asiático contra los dirigidos por Miroslav Koubek lo puedes seguir GRATIS acá con el minuto a minuto.