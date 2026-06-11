Corea del Sur vs República Checa: Sigue el minuto a minuto del segundo partido del Mundial

Corea del Sur y República Checa se miden en el segundo partido del Mundial, apostando por un triunfo clave que les permita soñar en el Grupo A.

Corea del Sur se enfrenta este jueves a República Checa en un partido clave por el Grupo A del Mundial 2026, con ambos equipos apostando a conseguir su primera victoria.

De la mano del delantero Heung-min Son, Los Tigres de Asia sueñan con repetir la gran actuación del 2002 en el que alcanzaron el cuarto lugar.

Por su parte, el conjunto europeo llegó a la cita planetaria luego de dejar en el camino a Dinamarca en penales el repechaje de la UEFA, regresando a una cita planetaria tras 20 años de ausencia.





Hora del partido entre Corea del Sur y República Checa

El encuentro de Corea del Sur ante República Checa inicia a las 22:00 horas de Chile de este jueves 11 de junio.

La sede para este importante cotejo es el Estadio Guadalajara de México, recinto con capacidad para recibir a cerca de 45 mil hinchas.

Corea del Sur vs República Checa por el Mundial: Sigue aquí el partido

El partido del conjunto asiático contra los dirigidos por Miroslav Koubek lo puedes seguir GRATIS acá con el minuto a minuto.