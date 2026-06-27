Colombia vs Portugal: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial
Colombia quiere ratificar su gran rendimiento en el Mundial en un atractivo partido ante Portugal, escuadra que debe ganar para quedarse con el primer lugar del Grpo K del Mundial.
Colombia vuelve a la cancha para disputar un partido clave por el Grupo K del Mundial, enfrentando nada menos que a Portugal este sábado.
Los Cafeteros ya tienen amarrada su clasificación a los dieciseisavos de final de la cita planetaria, por lo que ahora pretenden asegurar el primer lugar la zona que completan República Democrática de Congo y Uzbekistán.
Por la otra vereda está el elenco de Cristiano Ronaldo, quien despertó con todo en el último encuentro al marcar un doblete y que ahora quiere ratificar su buen rendimiento.
Colombia vs Portugal por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS
El partido de Colombia ante Portugal, válido por la fecha 3° del Grupo K del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Además de la TV abierta, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirá gratis y online este crucial duelo.
Cómo descargar la App MiCHV para ver Colombia vs Portugal GRATIS
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a la escuadra sudamericana, debes realizar el siguiente proceso:
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
- Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.
¿A qué hora es el partido de Colombia vs Portugal?
El cotejo de los dirigidos por Néstor Lorenzo contra Los Lusos inicia a las 19:30 horas de Chile de este sábado 27 de junio, disputándose en el Hard Rock Stadium de Miami.
La previa la puedes disfrutar desde las 18:30 horas con datos, formaciones y mucho más.