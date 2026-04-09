Ex futbolista fue detenido en medio de violento robo en Ecuador: Vecinos lo golpearon tras captura

El ex volante Christian Lara terminó arrestado luego de un asalto a una tienda de artículos tecnológicos, caso en el que se reportaron disparos hacia la policía.

Christian Lara, recordado ex futbolista ecuatoriano, fue detenido en su país tras su presunta participación en un robo a mano armada.

El arresto del otrora jugador se dio el pasado martes 7 de abril en Quito, luego que un grupo de seis sujetos asaltara con armas de fuego una tienda que vende artículos tecnológicos.

El procedimiento ejecutado por la policía local derivó en la captura de cuatro individuos, entre los que está el apodado “Diablito” que quedó en prisión preventiva.





Información preliminar indicó que el otrora volante de 44 años no habría acudido directamente al recinto, sino que aparentemente esperó en un vehículo que buscaba facilitar el escape.

Pese a que hubo disparos por parte de los delincuentes, las autoridades locales señaló que no hubo reportes de heridos.

Tras ser detenido, diversas personas agredieron con golpes y patadas a Lara en plena calle, situación que fue captada y difundida en las redes sociales.

La carrera de Christian Lara, futbolista detenido en Ecuador

Nacido en abril de 1980, el ex jugador debutó en el profesionalismo en 1998 en El Nacional, pasando por Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil y Deportivo Quito.

Su carrera incluyó periplos en el fútbol de Colombia, México y Qatar. Además, fue parte del Mundial 2006 en el que jugó 2 partidos con la Selección de Ecuador.