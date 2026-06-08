Christian Eriksen reapareció tras nuevo desmayo en pleno partido: Envió tranquilizador mensaje

El danés reveló que fue dado de alta luego de desmayarse en amistoso de su selección contra Ucrania, recalcando que este hecho fue “diferente” al de la Eurocopa 2021.

El futbolista de la Selección de Dinamarca, Christian Eriksen, envió su primer mensaje tras desplomarse este domingo en el amistoso entre su escuadra y Ucrania.

Luego de preocupar al mundo del fútbol, el jugador del Wolfsburgo de Alemania reveló que fue dado de alta y que ya se encuentra en su casa junto a su familia.

Adicionalmente, el volante de 34 años remarcó que esta situación fue “diferente” a la ocurrida en la Eurocopa 2021 en la que sufrió un paro cardiaco.





El mensaje de Christian Eriksen tras sufrir nueva descompensación

A través de sus redes sociales, el danés comentó: “Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente se imaginarán, la descarga de mi ICD (Desfibrilador Cardioversor Implantable) tuvo un gran impacto tanto en mí como en mi familia”.

De todas formas, Eriksen insistió en que “quiero asegurarles que esta situación fue diferente a la de 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado”.

“Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años”, añadió.

Finalmente, el ex Manchester United indicó que “gracias a su experiencia, mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: Protegerme cuando más lo necesitaba”.

“Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”, sentenció.