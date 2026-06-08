Actualizan estado de salud de Christian Eriksen: Futbolista se descompensó en amistoso de Dinamarca

Morten Boesen, médico de la Selección Danesa, afirmó que el futbolista “se encuentra bien” tras desplomarse en un partido contra Ucrania.

La Federación Danesa de Fútbol (DBU) entregó un nuevo parte médico por la situación de Christian Eriksen, quien se desplomó este domingo en medio de un amistoso su selección contra Ucrania.

A través de sus redes sociales, el organismo difundió una declaración de Morten Boesen, médico del equipo que afirmó que el futbolista “se encuentra bien”.

“Hablé con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa”, comentó.

El especialista detalló que “estamos cuidando bien de los jugadores y del personal, y mantenemos contacto constante con ellos”.





Desplome de Eriksen genera preocupación por su salud

El episodio recordó lo ocurrido a mediados del 2021 en la Eurocopa, con el jugador sufriendo un paro cardiaco durante un encuentro por la Eurocopa.

Tras comenzar un tratamiento, el mediocampista de 34 años pudo regresar a las canchas y actualmente milita en el Wolfsburgo de Alemania.

En esta ocasión, Eriksen se desmayó al minuto 65 del compromiso, llevándose la mano al pecho y cayendo al piso en un momento que generó gran preocupación.

El partido se suspendió de manera definitiva, mientras los futbolistas de ambas selecciones se unieron para formar un círculo mientras el volante era atendido.