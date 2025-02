Celtic vs Bayern Múnich: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League - Chilevisión

La Champions League continúa este miércoles con el Celtic recibiendo al Bayern Múnich, quienes se enfrentan por el partido de ida de los playoffs.

Los escoceses apuestan a dar el gran batacazo contra el siempre poderoso elenco bávaro, acostumbrado a llegar a instancias finales en este tipo de competencia.

El gandor de esta llave clasificará a los octavos de final del certamen de clubes más importante de Europa, mientras que el perdedor dirá adiós al ámbito internacional.

¿Dónde VER EN VIVO el partido del Celtic vs Bayern Múnich?

El partido entre el Celtic y el Bayern Múnich, válido por la ida de los playoffs de la Champions League, será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming Disney +.

Para poder ver este duelo, debes ingresar a la aplicación tu respectivo usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, está la opción de crearla en pocos minutos.

Hora del partido del Celtic vs Bayern Múnich por la Champions League

El compromiso entre los británicos y el conjunto germano inicia a las 17:00 horas de este miércoles de febrero.