El fuerte descargo de Carlos Palacios: Acusó hostigamiento y descartó problemas en Boca - Chilevisión

Muy molesto se mostró Carlos Palacios tras los rumores de una indisciplina en Boca, realizando un fuerte descargo en sus redes sociales.

La Joya no fue convocado para el partido de este miércoles ante Atlético Tucumán por Copa Argentina a raíz de una lesión, aunque en suelo trasandino apuntaron a que llegó "en mal estado" a un entrenamiento.

En ese escenario, el volante descartó que su ausencia sea por motivos extrafutbolísticos y aseguró que está quedando mal "a base de mentiras".

Carlos Palacios alza la voz ante nuevas especulaciones

En una historia de Instagram, Palacios alzó la voz y señaló: "¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable?", insistiendo en que arrastra "molestias en la rodilla desde antes del Mundial de Clubes. Lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos.

"Soy consciente de que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva. El viernes jugamos, el sábado y el domingo entrené. El lunes me presenté en el horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla", agregó.

Posteriormente, el ex Colo Colo apuntó contra la prensa. "Si buscan hacerme quedar mal lo están logrando, pero en base a mentiras (...) Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Detrás de todo hay madres, hijos y familias", indicó.

"¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona? ¿Que me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí", añadió el oriundo de Renca, quien recalcó que nunca ha llegado "en mal estado a entrenar".

"Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club. No han sido los mejores partidos, pero soy consciente de eso y trabajo para retomar mi nivel", añadió.

