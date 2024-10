Habló el que faltaba: Canobbio descuera a Bielsa y apunta que “se metió con la educación de mi familia” - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha generado en Uruguay con Marcelo Bielsa, quien fue duramente criticado por Luis Suárez en una polémica que a ido escalando a niveles impensados.

El Pistolero cuestionó en una entrevista con un medio local diversas situaciones del DT de La Celeste, entre las que estaban sus actitudes con funcionarios y jugadores.

Uno de los temas fue un supuesto desencuentro con Agustín Canobbio, a quien habría apuntado duramente por algunas situaciones que se dieron en entrenamientos y partidos.

Canobbio dispara contra Bielsa: "Hubo mucha falta de respeto"

En entrevista con Radio Carve Deportiva, el delantero del Athletico Paranaense rompió el silencio y aseguró que "hubo mucha falta de respeto" de parte del ex DT de La Roja, mencionando que hubo un hecho en particular que lo hizo estallar.

“En 2023 hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: Me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador (por Eliminatorias). Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder".

"En el videoanálisis que él hace me terminó echando la culpa de algo. Obviamente el jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien", agregó.

Canobbio mencionó otro caso que para él fue determinante, que se dio en la previa del partido por el tercer puesto frente a Canadá por la Copa América.

"Estaba (Bielsa) dando a una reunión frente a todos por algo especial que se tenía que hacer como él quería. Yo estaba sentado escuchando y por tener mis dos piernas apoyadas en las patas de la silla me empezó a recriminar que para él era una falta de respeto y de educación", afirmó.

El atacante de 26 años aseguró que el rosarino "se metió con la educación de mi familia cuando yo no estaba haciendo nada. Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver. Ahí lo miré como diciendo 'para un poco porque no soy un tipo que aguanta todas'. Y ya venia de muchas. Ahí empecé a tener pocas pulgas y al final terminé estallando".

"Si un jefe te ningunea de esa manera o te humilla, reaccionás. Yo he soportado mil cosas en mi carrera pero llega un punto en el que somos humanos. Y yo tengo ese temperamento", añadió.