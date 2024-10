Sigue el incendio en Uruguay: Ex trabajadora trató de “hipócrita” a Luis Suárez tras críticas a Bielsa - Chilevisión

La novela de Luis Suárez y Marcelo Bielsa en Uruguay sumó un nuevo capítulo. Ahora, fue una ex trabajadora de Nacional el que disparó con todo contra el delantero.

Se trata de Mayra Jakimczuk, quien se desempeñó como kinesióloga del equipo femenino del Bolso durante el 2022, año en que el Pistolero recaló en el club.

En sus redes sociales, la profesional arremetió contra el delantero y señaló: "Luis, no te olvides que cuando llegaste a Nacional teníamos orden todos de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos".

"No me lo contó nadie. Lo viví. Mostremos las dos caras de la moneda siempre. Ser, no parecer. Sino, siempre seremos unos simples hipócritas", agregó.

En una publicación, que posteriormente borró, Jakimczuk reflexionó con que el inconveniente es "que en vez de idolatrar al jugador de fútbol, idolatran a la persona. Y lo mismo de Bielsa".

"Amo a Suárez jugador de fútbol, quién no. ¿Los conozco? No. En definitiva todos vendemos lo que mejor nos deja parados. Pero hay que acompañarlo con un poco de realidad, porque si no, sos un hipócrita".

El conflicto entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa

Esta inesperada situación se generó luego de que Suárez criticara duramente a Marcelo Bielsa, especialmente por situaciones que lo incomodaron.

"Era preferible callarme para evitar un roce, porque hubieron algunas situaciones en la Copa América que duelen, que a mí me dolieron mucho, y había que callar por respeto a la Selección en ese momento".

"A los empleados nos los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en Complejo se viva así hoy (...) Que no sorprenda que haya más casos (de renuncia). Hay que poner un límite. Después la gente se la va a agarrar con los jugadores, que no quieren venir a la Selección", fue parte de lo que dijo.