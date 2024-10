Malentendidos, “límites” y más: Luis Suárez no se guarda nada y dispara contra Marcelo Bielsa - Chilevisión

El delantero que acaba de finalizar su ciclo en la Selección de Uruguay, Luis Suárez, arremetió con todo contra Marcelo Bielsa por algunas situaciones que se dieron estos últimos meses.

En entrevista con DSports, el actual jugador del Inter Miami admitió que su relación con el entrenador de La Celeste "era solamente profesional", mencionado que "surgieron algunas cosas" que le incomodaron.

"Era preferible callarme para evitar un roce, porque hubieron algunas situaciones en la Copa América que duelen, que a mí me dolieron mucho, y había que callar por respeto a la Selección en ese momento", comentó.

El Pistolero contó que fue a la oficina del DT a charlas algunas situaciones antes del certamen continental. "Fui como capitán a hablar con él, le quería explicar que estamos todos en el mismo barco", dijo.

"Voy a una conversación con él, me siento enfrente, le hablo cinco minutos mirándolo a la cara, diciéndole que los jugadores estábamos con él, que íbamos a respetar sus decisiones. Y me miró y dijo: 'Muchas gracias, Luis'. No me contestó nada a los 5 minutos que le estuve hablando, y me quedé ahí, esperando una respuesta", añadió.

La advertencia de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa

Suárez, que puso fin a su ciclo con Uruguay en septiembre pasado, reveló que desobedeció a Bielsa al llegar a un hotel de New York para saludar a la gente.

"Había gente en la puerta del hotel, unas 300 o 400 personas esperándonos cuatro o cinco horas. Y el profe (ayudante) antes de bajar del bus, nos avisa: "'Muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho' (...) Como capitán, por respeto a la gente, paramos todos y ahí estuvimos 15 o 20 minutos con ellos", señaló.

El ex Barcelona advirtió que algunos jugadores "van a llegar a un límite" si no cambian algunas cosas. "Van a explotar. En la Copa América hubo compañeros que se plantearon pensar que después no juegan más".

De hecho, puso el ejemplo de Matías Vecino, indicando que "se fue con 29 años. Él la vio a tiempo. Que un jugador con 29 años tome esa decisión es porque llegó al límite de sentirse ninguneado, que lo menospreciaron".

"Que no sorprenda que haya más casos. Hay que poner un límite. Después la gente se la va a agarrar con los jugadores, que no quieren venir a la Selección", recalcó.