“No exageró”: Federico Valverde respaldó a Luis Suárez en sus durísimas críticas a Bielsa - Chilevisión

La polémica en Uruguay no cesa. Ahora, fue Federico Valverde el que defendió a Luis Suárez tras sus fuertes críticas a Marcelo Bielsa.

El Pistolero arremetió en una entrevista contra el entrenador de La Celeste por sus tratos y actitudes a lo largo de su ciclo, las que aparentemente crecieron antes de la Copa América.

Consultado por esta situación, el volante del Real Madrid afirmó que lo que dijo su ex compañero en el cuadro charrúa "es todo verdad. Jamás mintió ni dijo otra cosa que no era. No exageró en ningún momento y dijo las cosas como son".

El respaldo de Federico Valverde a Luis Suárez

En su llegada a Montevideo para disputar una nueva doble fecha de Eliminatorias, Valverde recalcó que lo que viene es "hablar en el vestuario. Hablar entre nosotros como equipo, como siempre lo fuimos y mejorar para seguir creciendo".

"Como ya hemos tenido varias veces desde que está Marcelo, siempre lo hemos arreglado charlando y hablando. En diferentes circunstancias siempre lo hicimos de esa manera y esta será otra más. Se arreglará de la misma forma", agregó.

Además, el mediocampista de 26 años insistió en que Suárez "no tiene que pedir permiso a nadie (para declarar), y menos a nosotros. Es la persona que siempre nos representó en todo". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Desde que fui joven hasta que se fue, siempre fue la imagen y nuestro referente. Vive el fútbol con una pasión tremenda. Él es Luis Suárez, el ídolo de todo Uruguay y puede hacer lo que quiera", añadió.

¿Cuándo juega Uruguay por las Eliminatorias?

Uruguay se enfrentará por la fecha 9° de las Eliminatorias a Perú en Lima, partido que está programado para el viernes 11 de octubre a las 22:30 horas de Chile.

Posteriormente, los pupilos de Bielsa recibirán por la jornada 10° a Ecuador desde las 20:30 horas de nuestro país.