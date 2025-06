Tenía 18 años: Impacto por muerte de futbolista que estaba siendo operado de su rodilla - Chilevisión

Impacto ha causado en Argentina la muerte de Camilo Nuin, futbolista de San Telmo que perdió la vida esta semana mientras era operado de su rodilla.

El joven de solamente 18 años, que se desempeñaba en la reserva del club, perdió la vida en una clínica de Buenos Aires durante una intervención por una rotura del ligamento cruzado.

La lamentable noticia fue confirmada por el propio equipo del ascenso trasandino, lamentado el deceso y confirmando que cerraron la instalaciones por duelo.

El desgarrador relato del padre de Camilo Nuin

En entrevista con Canal 13 de Argentina, el padre de Camilo Nuin, del mismo nombre, entregó un desgarrador testimonio en el que aclaró que la cirugía estaba programada.

"Nos despertamos lo más bien, hablamos del Mundial de Clubes, vinimos en el auto riéndonos (...) A la hora me dicen se complicó, lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar, ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla?", comentó.

Si bien las primeras informaciones oficiales apuntaron a un infarto del futbolista, su familia acusó que hubo "mala praxis" y exige justicia a la espera de los resultados de la investigación.

Nuin padre contó que lo dejaron entrar al pabellón para despedirse de su hijo, pero que no recuerda algunos momentos debido al impacto de la situación.

"Aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí, así que voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro porque es un dolor desgarrador", agregó.