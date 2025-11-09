 Boca Juniors vs River Plate: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el superclásico argentino - Chilevisión
Boca Juniors vs River Plate: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el superclásico argentino

Boca Juniors y River Plate protagonizarán un nuevo superclásico en La Bombonera, marcado por la urgencia de ambos por cerrar la temporada con un triunfo. Revisa aquí cómo ver este clave duelo en vivo y online.

Domingo 9 de noviembre de 2025 | 10:01

Boca Juniors recibirá este domingo a River Plate en La Bombonera para un nuevo superclásico argentino. Ambos equipos buscan cerrar el año con un triunfo que alivie una temporada sin títulos.

Para Boca, la victoria es clave: le aseguraría un cupo en la próxima Copa Libertadores y significaría un cierre positivo a un año irregular.

River, en cambio, llega golpeado por una racha negativa de resultados y una hinchada cada vez más crítica tras su última derrota ante Gimnasia, con apenas dos triunfos en los últimos diez partidos.

Cómo ver el partido de Boca Juniors vs River Plate EN VIVO y ONLINE

El partido entre Boca Juniors y River Plate será transmitido en vivo por el canal EPSN. 

Adicionalmente, el superclásico argentino será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney+. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Boca Juniors vs River Plate

El duelo entre xeneizes y millonarios está programado para este domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 horas y se disputará en La Bombonera, Buenos Aires. 

