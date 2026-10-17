Betis vs Barcelona: Hora y dónde ver EN VIVO el partido por La Liga

El equipo de Manuel Pellegrini, que se ubica tercero en el torneo, recibe a los catalanes, que son líderes con campaña perfecta.

Real Betis y Barcelona prometen un gran partido este sábado 17 de octubre por la novena fecha de la liga española.

El equipo de Manuel Pellegrini ha tenido un gran arranque de temporada, ya que se ubica tercero en el certamen y en la Champions League ganó sus dos primeros compromisos.

En frente estará el súper Barcelona, que lidera el torneo con campaña perfecta, 24 puntos en ocho partidos. Mientras que el conjunto de Andalucía tiene 19, uno menos que el Atlético de Madrid que es segundo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Betis vs Barcelona?

El partido de Betis ante Barcelona, válido por la 9° fecha de La Liga, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá en vivo este esperado cotejo de forma online. Para poder verlo, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora de partido entre Betis y Barcelona por La Liga

El compromiso del elenco del entrenador chileno contra los catalanes inicia a las 13:30 horas de Chile de este sábado, disputándose en el Estadio La Cartuja.