Debut sin goles: Universidad de Chile empató 0-0 ante Nacional en la Copa Libertadores Femenina 2026

Pese a no consagrar ningún gol, las Leonas sumaron su primer punto en el Grupo D de la Conmebol Libertadores Femenina 2026.

Este viernes, Universidad de Chile llegó hasta Quito para enfrentarse a Nacional de Uruguay por la fecha 1 de la Conmebol Libertadores Femenina 2026.

Pese al constante intento de hacerse con el partido, las Leonas cerraron 0-0 su primer encuentro en la fase de grupos del torneo.





La U. De Chile no logra salir de su mala racha

Tras vencer a Huachipato en la Liga Femenina, el equipo dirigido por Nicolás Bravo llegaba con la confianza de poner fin a su mala racha internacional, luego de un largo período sin conseguir triunfos fuera del país.

Sin embargo, pese a dominar gran parte del encuentro y generar ocasiones de peligro desde el minuto 3, con Daniela Zamora como protagonista, las Azules no lograron abrir el marcador.

Este encuentro también era una segunda oportunidad para las chilenas, quienes ya se habían enfrentado a las charrúas en el 2025 en un partido que también terminó empatado a cero.

Con esto, las Azules sumaron su primer punto en el Grupo D y en los próximos días buscaran avanzar a cuartos de final enfrentándose a Libertad de Paraguay, quienes empataron 1-1 contra Deportivo Cali.