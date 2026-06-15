Bélgica vs Egipto: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

El encuentro de Los Diablos Rojos con el cuadro africano dará inicio a la ronda de partidos del Grupo G del Mundial 2026.

Este lunes 15 de junio Bélgica y Egipto protagonizarán la primera fecha del Grupo G de la Copa Mundial 2026 desde Seattle, Estados Unidos.

Los Diablos Rojos llegan a la cita planetaria con la confianza que les dejó las fechas FIFA de los últimos meses tras vencer a Estados Unidos, Croacia, Túnez y empatar con México.

Por su parte, el cuadro africano que viene con un resultados parecidos a los de Bélgica, tiene la figura del delantero Mohamed Salah que disputará su segundo Mundial, el cual aparece como la gran carta de los faraones para este certamen.





Bélgica vs Egipto por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Bélgica con Egipto, válido por el Grupo G del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este esperado partido lo puedes ver por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV online y totalmente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Bélgica vs Egipto GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este gran duelo internacional, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de Bélgica vs Egipto?

La cita de Los Diablos Rojos contra los africanos inicia a las 15:00 horas de Chile de este lunes 15 de junio, disputándose en el Estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

La previa del partido de Bélgica vs Egipto la podrás disfrutar desde las 14:00 horas a través de todas nuestras plataformas.