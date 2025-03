Atlético de Madrid vs Real Madrid: Dónde ver ONLINE y EN VIVO partido por Champions League - Chilevisión

Atlético Madrid y Real Madrid disputan este miércoles la esperada revancha por la Champions League, enfrentándose en el partido de vuelta de los octavos de final.

De la mano de Julián Álvarez, Los Colchoneros buscan una histórica remontada tras caer 2-1 en la ida de la semana pasada, la que fue bastante pareja.

La tarea no asoma nada sencilla teniendo en cuenta que el rival es el cuadro Merengue, que finalmente podrán contar con Kilyan Mbappé a pesar de sus molestias en el tobillo.

Dónde ver el partido del Atlético de Madrid vs Real Madrid ONLINE y EN VIVO

El partido del Atlético de Madrid ante el Real Madrid, válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, será transmitido por el canal ESPN Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + también emitirá el Derby de Madrid de manera online. Para poder verlo, debes entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid por la Champions League

El esperado encuentro entre estos elencos españoles inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 12 de marzo.