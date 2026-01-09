El angustiante momento que vivieron Martín Demichelis y sus hijos: Debieron ser rescatados del mar - Chilevisión

Un tremendo sus pasó el entrenador Martín Demichelis junto a su hijos en Punta del Este, Uruguay, luego de ser rescatados del mar por salvavidas.

El argentino, que actualmente se encuentra sin club, estaba disfrutando de sus vacaciones en la playa Laguna Escondida de San Ignacio, ingresando al mar con dos menores de edad.

La fuerza del oleaje le impidió a los jóvenes y al propio ex futbolista volver a la orilla, generando un angustiante momento.

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados por salvavidas

Al notar que no podían salir por su cuenta, dos salvavidas que se encontraban fuera de servicio fueron al rescate del trasandino y de sus hijos.

Estas personas transitaban por el lugar y no dudaron en actuar al percatarse de la situación, logrando sacar a todos los involucrados.

De acuerdo a medios locales, el hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre y ni Demichelis ni sus hijos terminaron con heridas de gravedad.

Además, indicaron que en ese sector no está permitido bañarse, lo que generó cuestionamientos en contra del otrora defensor.

Mira el video acá