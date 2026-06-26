AHORA | Cabo Verde vs Arabia Saudita: Sigue el minuto a minuto del cierre del Grupo H del Mundial 2026

Ambas selecciones se juegan este viernes su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Este viernes, se definirá el Grupo H del Mundial 2026, el cual integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Precisamente, estos dos últimos equipos se enfrentarán desde las 20:00 horas en Houston, Texas, buscando la clasificación a los dieciseisavos de final, ya sea como segundos de la zona o uno de los mejores terceros.

Esto es porque un triunfo, dejaría muy bien posicionados a cualquiera de estos equipos, los africanos harían 5 puntos, mientras que los asiáticos 4.

De forma paralela, hispanos y charrúas se enfrentarán en Guadalajara, México.





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