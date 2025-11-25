A 5 años de la muerte de Maradona: Cómo fue la llamada en la que su médico pidió una ambulancia - Chilevisión

Este martes 25 de noviembre se cumplen 5 años de la muerte de Diego Armando Maradona, caso que paralizó al mundo y que sigue siendo investigado.

El histórico ex futbolista argentino paralizó al mundo al fallecer en su casa a los 60 años, lo que dio paso a numerosos homenajes y muestras de cariños de los hinchas.

Con el correr de los días, nuevos antecedentes del deceso salieron a la luz, entre los que está el llamado que se hizo para pedir una ambulancia por su deteriorado estado de salud.

La llamada del médico de Maradona el día de su muerte

El que estableció la comunicación fue Leopoldo Luque, su médico de cabecera que a las 12:16 de esa jornada solicitó colaboración del servicio de emergencias local, contactando al 911.

Recalcando que la asistencia era para una persona de 60 años, y sin mencionar que se trataba de Maradona, el especialista señaló: "Hola, qué tal, ¿Puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés de Tigre?".

Ante las consultas de la dirección, Luque mencionó: "La calle es Italia, es un barrio cerrado. En el lote 45. Hay una persona que se encuentra, aparentemente me dicen a mí, con un paro cardiorrespiratorio. El médico lo está asistiendo".

La Fiscalía General de San Isidro remarcó que la ambulancia tardó 11 minutos en llegar, descartando la media hora que fue mencionada en un primer momento.

A las 13:10 se confirmó el deceso, noticia que fue compartida por los medios locales minutos después y que consternó a todo el planeta.

Actualmente, el médico está siendo investigado por el cargo de homicidio simple con eventual dolo, proceso que se mantiene en curso.