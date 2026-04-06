Club chileno sufre robo en medio de festejos de aniversario: “Nos quitaron absolutamente todo”

En medio de su la celebración de sus 120 años, Trasandino de Los Andes informó que delincuentes se llevaron indumentaria perteneciente a la institución.

Un verdadero drama es el que vive Trasandino de Los Andes, emblemático club chileno que este fin de semana sufrió un millonario robo en medio de los festejos de su 120° aniversario.

El conjunto que milita en la Segunda División Profesional informó “con mucha tristeza y frustración” que les sustrajeron utilería en el Estadio Regional de la comuna.

“Nos quitaron absolutamente todo: Zapatos, zapatillas, balones y la ropa de nuestros jugadores, elementos fundamentales para poder entrenar y competir”.





Trasandino pide ayuda tras sufrir robo de indumentaria

El Cóndor publicó un comunicado en sus redes sociales en el que reconoció que “este golpe no solo afecta al club, sino también a todos quienes sienten y viven estos colores día a día”.

A raíz de lo ocurrido, Trasandino pidió “encarecidamente” a sus hinchas que “no compren estos implementos si les son ofrecidos”, recalcando que si alguna persona tiene información den aviso por esta misma vía.

Finalmente, la institución remarcó que ya hizo la respectiva denuncia, agradeciendo “por estar siempre con nosotros”.

Transcurridas dos fechas de la Segunda División Profesional, el equipo de la Región de Valparaíso acumula 4 puntos al sumar un empate y una victoria.

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