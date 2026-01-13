Sifup se pronuncia por Día de Lucha contra la Depresión y revela importante cifra de futbolistas afectados - Chilevisión

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se pronunció por el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el que se conmemora este 13 de enero.

La entidad aprovechó la fecha para visibilizar "una realidad que también afecta al fútbol", revelando importantes cifras.

En concreto, el organismo indicó que un 14,92% de los futbolistas encuestados presentó síntomas moderados a graves de depresión, recalcando que "hablar de esto es urgente".

Sifup muestra preocupación por depresión en futbolistas

En el Estudio de Salud Mental realizado el 2024, el gremio señaló que un 13,43% de los jugadores de la muestra presentaron síntomas moderados o graves de ansiedad.

De ese número, un 38,88% no cuenta con acceso a trabajo psicológico ni por su club ni tampoco de forma particular.

"La depresión no es debilidad, no es falta de carácter y no se soluciona 'poniéndole ganas'. Es un problema de salud mental que requiere apoyo, comprensión y tratamiento", señalaron.

Además, parovecharon de realizar un importante llamado: "Si estás pasando por un momento difícil, no estás solo. En Sifup estamos para acompañarte".