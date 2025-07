Tras perderse el Superclásico: Garra Blanca estalla contra Mauricio Isla y exige “medidas inmediatas” - Chilevisión

Las secuelas en Colo Colo tras la derrota ante Universidad de Chile no paran. Ahora, la Garra Blanca sacó un comunicado repudiando la situación de Mauricio Isla.

El Huaso no estuvo en la derrota 2-1 de Los Albos en el Superclásico del sábado pasado, donde creció el rumor de que no tuvo una lesión que lo marginara del partido.

En ese escenario, la barra del Cacique se manifestó ante lo que catalogaron como "un nuevo escándalo en el plantel".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La furia de la Garra Blanca contra Mauricio Isla

A través de un mensaje en Instagram, la Garra Blanca apuntó que el lateral "supuestamente se lesionó antes del Superclásico, sin parte médico ni comunicado oficial".

"Ya es sabido que el jugador ha evitado otros partidos importantes, lo que genera aún más dudas", manifestaron en sus redes sociales.

La barra de Los Albos indicaron que "vestir la camiseta de Colo Colo es un honor, y como lo demostraron Esteban Paredes, Lucas Barrios o Jaime Valdés, ningún dolor puede ser excusa para no dejarlo todo por nuestros colores ante el clásico rival".

"Exigimos claridad y medidas inmediatas, porque jugar en Colo Colo no es una opción, es un privilegio", añadieron.

Mira el comunicado acá