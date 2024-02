El paro del Sifup por el aumento de cupo de extranjeros sigue dando que hablar. Ahora, el que reveló los motivos para votar en contra de este llamado fue Marcelo Díaz, capitán de la Universidad de Chile.

El volante fue uno de los cuatro representantes de los futbolistas, junto a Ñublense, Coquimbo Unido y Unión La Calera, que no aprobó la medida.

Sobre esta situación, el ex seleccionado nacional argumentó que su decisión se dio "por la sencilla razón de que acá somos seis extranjeros, entonces yo no puedo, aunque pueda estar en contra, votar contra mis propios compañeros".

Marcelo Díaz y el paro del Sifup: "Yo he sido extranjero"

En conversación con el programa Misión Deporte, Díaz recalcó: "Yo he sido extranjero, muchísimos años. Me parece que estas leyes, o como las queramos llamar, muchas veces atentan a personas".

"A mí me da lo mismo la nacionalidad, pero creo que si queremos hacer un fútbol bueno o construir algo lindo, hay muchas cosas que tienen que cambiar", agregó.

El ídolo del romántico viajero aprovechó de decir que está en contra de la regla del minutaje de jugadores Sub 21, además de la disminución de aforo en los estadios.

"Estoy a favor de todo el crecimiento en el fútbol chileno, pero tenemos que ser bastante equilibrados e ir todos en la misma línea", añadió.

"Así como hoy son seis extranjeros los que no quieren que jueguen, mañana no sé qué es lo que va a hacer, capaz que nos impidan diferenciarnos por color y eso no me parece", sentenció.