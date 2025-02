Jorge Almirón lanza fuerte crítica contra programación de partidos: “Están atentando contra el fútbol” - Chilevisión

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, cuestionó la programación de los partidos al mediodía en pleno verano, arremetiendo contra los organizadores.

En conferencia de prensa, el DT de Los Albos habló sobre el duelo contra Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, el que se jugará el domingo 16 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio La Portada.

El argentino afirmó que dicho horario "es raro y que, a su juicio, "no sumaba para que se vea un buen espectáculo. Hay muchas cosas que tendrán que mejorarse para dar un mejor juego y la gente vaya a la cancha. A las 12:00 es complejo en esta época del año".

"Yo no llevaría a mi hijo y que esté con el sol de frente, de 8,9 o 10 años y se enferma. Los que toman decisiones están en los palcos, con aire acondicionado, su refresco y su 'sanguchito'. Yo no lo llevaría. Hay que pensar un poco en todo para mejorar", agregó.

En su análisis, el trasandino apuntó: "Yo acepto todas las críticas cuando no van bien, pero tenemos que ayudar todos para mejorar el espectáculo".

La fuerte crítica de Jorge Almirón

Almirón no se quedó ahí e insistió en que si mejorar en estos aspectos "gana el fútbol. Gana la Selección, la gente que va al estadio, la televisión, los periodistas y todo".

"Hay mucha gente que vivimos de esto, así que ojalá se pueda organizar bien para ofrecer algo mejor a la gente y que no se vayan a enfermar a los estadios", agregó.

El ex DT de Boca Juniors recalcó que "los que toman las decisiones son los delegados presidenciales, ellos están en los palcos. Están atentando contra el fútbol, me parece a mí. No tengo los nombres, sino los diría".