El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, se refirió a la situación de Arturo Vidal, quien presenta algunos problemas físicos en plena seguidilla de partidos.

El King debió salir en el entretiempo del duelo por Copa Libertadores ante Godoy Cruz el jueves pasado, aunque el propio jugador afirmó que no tiene una lesión de gravedad.

A raíz de esto, el volante de 36 años no participó de la victoria de los albos 2-0 ante Huachipato, partido que fue válido por la fecha 3° del Campeonato Nacional.

Jorge Almirón habla de la lesión de Arturo Vidal y del Superclásico

Tras el triunfo ante los acereros, Almirón abordó la situación de Vidal y aseguró que "va a llegar bien, simplemente estamos dosificando y queremos cuidarlo".

"En el partido pasado con Godoy Cruz cualquier otro jugador no hubiese llegado y él llegó hasta donde pudo", agregó.

Respecto a si podrá estar en los cruciales encuentros ante Sportivo Trinidense por la Libertadores y el Superclásico frente a la Universidad de Chile, el DT trasandino reveló que "la idea es que llegue al partido (del miércoles)"

"Pero si no puede llegar y no está al 100%, para no seguir prolongando la lesión y que no se agrave, el domingo de seguro va a estar. El clásico no se lo va a perder por nada Así que, si no está el miércoles, estará el domingo”, sentenció el trasandino.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad de Chile el Superclásico?

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 10 de marzo a las 18:00 horas.

El compromiso se disputará en el Estadio Monumental.