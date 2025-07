Jorge Almirón se muestra firme luego de la derrota de Colo Colo ante la UC y cuestiona el arbitraje - Chilevisión

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, se mostró molesto con el arbitraje tras la derrota de su equipo 2-0 contra Universidad Católica este domingo.

El estratega de Los Albos cuestionó el desempeño del juez Mathias Riquelme, quien sacó solamente tres tarjetas amarillas en el duelo disputado en el Estadio Santa Laura.

En diálogo con la prensa, el argentino aseguró: "No sé por qué no saco tarjeta amarilla. El partido tenía que haber cambiado. No entendí su criterio, por qué lo hizo de esa manera. No es excusa, pero sí incide en el partido".

La reflexión de Jorge Almirón tras derrota de Colo Colo vs la UC

Sobre la semana de descanso que tuvo el plantel, el trasandino recalcó que "no influyen las vacaciones y el partido (ante la U) que viene hay que prepararlo bien en la semana. Será un partido completamente diferente".

Almirón manifestó que "hay que enfocarnos en lo que sigue y jugar. Dejar todo como siempre lo ha hecho el equipo. Cualquier partido hay que entregar todo, más en los clásicos".

"A veces pasan cosas como que se cortan mucho las jugadas y el criterio del árbitro hace que se juegue de otra manera. Esa es la parte que no me gusta, que no te respeten. Los jugadores hicieron lo que quisieron y no hubo tarjetas amarillas", añadió.