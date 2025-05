Jordhy Thompson revela nombre que le pondrá a su hijo y confirma importante decisión personal - Chilevisión

Jordhy Thompson cuenta las horas para el nacimiento de su hijo, asegurando que está ansioso por recibirlo y que está en una "nueva feceta" personal.

A pocas semanas de que se convierta en padre, el delantero del FC Orenburg confirmó que el bebé será varón y reveló el nombre que le pondrá.

"Debería estar naciendo como en un mes más (...) Mira si es futbolista como yo, me encantaría, me podría acompañar a los entrenamientos, y yo a los de él, podríamos jugar juntos dentro de la cancha. ¿Cómo se va a llamar? Karim Valentín, como Benzema", comentó.

Jordhy Thompson y la paternidad: "Me gusta mucho"

En entrevista con En Cancha, Thompson aseguró que "hay días en los que no me creo que voy a ser papá, pero es algo que me gusta mucho. Siempre tuve buena relación con los niños chicos; incluso con el bebé de mi pareja, que no es mío, me llevo muy bien".

El joven de 20 años afirmó a que está en una "nueva faceta" con la paternidad, lo que incluyó una drástica decisión personal.

"Ya cerré mis redes sociales, no tengo Instagram porque eso me permite tener un poco más de paz mental. Ya no estoy tan preocupado de lo que dicen en las redes sobre mí, lo que me deja mucho más tranquilo y me da más libertad", dijo.

Sobre la enseñanza que pretende dejarle a Karim, el antofagastino remarcó que "cuando era pequeño no la pasé muy bien, por lo que no me gustaría que mi hijo pase por algo similar. Quiero evitar que se repitan los errores de mi infancia".

"Quiero que aprenda que a veces las cosas cuestan más de lo que uno piensa, que no todo le caerá en bandeja y que la vida no es fácil. Estoy muy motivado de tenerlo pronto entre mis brazos; no falta casi nada", añadió.