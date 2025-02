Jordhy Thompson alza la voz y no oculta su deseo de volver a Colo Colo: “No le cierro las puertas” - Chilevisión

El delantero nacional del FC Orenburg, Jordhy Thompson, rompió el silencio y se refirió a su ausencia en la pretemporada de su equipo, lo que desató una nueva polémica.

Luego de que se especulara con su futuro, el antofagastino aclaró que viajará a Turquía para unirse al resto de sus compañeros en los entrenamientos.

En diálogo con ADN Radio, el extremo afirmó: "Pude resolver los problemas que tuve acá, así que vamos hacia allá. El tema de la rebeldía es totalmente mentira, yo resolví unos problemas que tenía aquí en Chile. Estoy contento de volver al equipo y poder sumar".

Adicionalmente, el ariete de 20 años abordó la chance de regresar a Colo Colo en un futuro, manifestando que "no le cierro las puertas a Colo Colo y nunca lo voy a hacer. Obviamente, me gustaría volver al club que me formó, pero eso ya no depende de mí".

"Siempre he querido volver y devolverle a la gente el cariño que me han dado hasta el día de hoy. Así que espero en algún momento poder volver para regalarle a Colo Colo todo lo que me dio y, si dios quiere, salir campeón", agregó.

Revelan supuesto problema legal que complicaría a Jordhy Thomspon

En las últimas horas, en Rusia revelaron que Thompson tendría nuevamente problemas legales y que es esto lo que le ha impedido sumarse al FC Orenburg.

Según consignó el medio Legalbet, la pareja del futbolista presentó una acción judicial presuntamente buscando evitar que abandonara Chile.

La situación estaría siendo abordada por la defensa del atacante, caso del que ya tiene conocimiento el club europeo.