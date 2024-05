Gustavo Álvarez aterriza supuesto interés de la U por Luciano Cabral: “No es un tema prioritario” - Chilevisión

Luciano Cabral se ha transformado en uno de los jugadores más codiciados del fútbol chileno, esto por su tremendo rendimiento en Coquimbo Unido.

A raíz de esta situación, en los últimos días se ha especulado con un supuesto interés de Colo Colo y Universidad de Chile por contratarlo.

De hecho, son muchos los hinchas que piden que el talentoso volante tenga una chance en La Roja en el corto plazo.

Gustavo Álvarez responde a posible interés por Luciano Cabral

En ese marco, el entrenador de la U, Gustavo Álvarez, fue consultado sobre el presunto deseo de los azules por quedarse con el futbolista de 29 años.

Al respecto, el estratega de los azules llamó a la calma y aclaró que "eso todavía no se conversa. Nosotros creemos que tenemos que ir partido a partido. Mientras no haya ventana de mercado abierto, no es un tema prioritario".

"Estamos enfocados en Iquique y en los cuatro partidos que quedan. A partir de la fecha 15°, con una ventana bastante larga de mercado, recién analizaremos y haremos la evaluación de nuestro plantel y si es necesario incorporar o no", agregó.

Ante la insistencia sobre qué le parecía el rendimiento de Cabral, el estratega argentino recalcó: "No hablo de jugadores, hablo de realidades".