Incidentes en el Estadio Monumental: Gobierno confirma que se juega Superclásico de la U vs Colo Colo - Chilevisión

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que sí se jugará el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo programado para el domingo 13 de abril.

El secretario de Estadio habló tras los graves incidentes que se dieron este jueves en el choque de Los Albos contra Fortaleza por Copa Libertadores, donde hubo dos fallecidos en la previa.

Al minuto 70 del citado duelo, decenas de personas entraron a la cancha y obligaron a la cancelación del encuentro que se disputaba en el Estadio Monumental.

Ministro Cordero lamentó muerte de hinchas

En un punto de prensa, el titular de la cartera lamentó "la muerte de las personas fallecidas el día de hoy. El gobierno cree conveniente señalar que el fútbol es un espectáculo que busca principalmente que las familias y las personas puedan participar activamente sin temor y sin riesgos".

"Por lo tanto, los actos vándalicos, especialmente los que ocurrieron hoy, con indifencia de lo ocurrido con esta tragedia en concreto, es un asunto que no podemos tolerar", agregó.

Sobre el Superclásico, Cordero aclaró que se disputará la fecha completa del fútbol chileno "por respeto y la memoria de las personas que fallecieron".

"El Superclásico de este domingo se jugará, sin perjuicio de las evaluaciones de seguridad adicionales que se deberán adoptar probablemente este viernes según la información policial y de inteligencia que dispongamos", añadió.

Consultado sobre el llamado de la ANFP de implementar el Registro Nacional de Hinchas, el ministro señaló: "No me parece admisible, como si esto fuera un asunto de terceros y no de ellos".

