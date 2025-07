Esteban Pavez habló sobre su choque en estado de ebriedad en 2017: “Todos cometemos errores” - Chilevisión

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, habló sobre el accidente de tránsito que protagonizó en junio del 2017, donde fue detenido tras chocar en estado de ebriedad.

El volante colisionó con otro vehículo y posteriormente se dio a la fuga, lo que derivó en una persecusión de parte de Carabineros que terminó deteniéndolo.

A ocho años de esta situación, el futbolista reconoció que el incidente ocurrió en un mal momento anímico, periodo que incluyó el rechazo a una oferta proveniente de Qatar.

La revelación de Esteban Pavez

En el podcast "El Reinado de Vidal", conducido por Arturo Vidal, Pavez abordó el tema y comentó: "Me mandé una cag.... Todos cometemos errores. Salió en todos lados".

"Un día fui a carretear con unos amigos. Me pasé de copas. Me paró la policía. Yo estaba mal, no estoy justificándome, pero de verdad estaba mal", señaló.

El mediocampista recalcó que desde Carabineros "se portaron bien conmigo, me reconocieron", confesando que "estaba en la comisaría hablando con mi representante y mi señora me quería matar, no me creía".

"Llegó la gente de Colo Colo y me dicen 'Esteban está la cag..., lleno de prensa'. Uno no sabe cómo actuar. Tenía vergüenza, fue un momento cuático", agregó.

Una vez liberado, el volante contó que le pidió a Pablo Guede, entrenador del Cacique en la época, salir del club, fichando un par de semanas después por Athletico Paranaense.