El festejo de jugador de la U tras triunfo de Venezuela en Clásico Mundial de Béisbol

Bianneider Tamayo siguió atento el desempeño de La Vinotinto, quienes superaron a Estados Unidos en la gran final disputada en Miami.

Bianneider Tamayo, jugador de Universidad de Chile, celebró el histórico triunfo de Venezuela ante Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol.

La Vinotinto se consagró campeón tras imponerse 3-2 este martes en Miami, duelo al que llegaron cerca de 36 mil personas.

A miles de kilómetros de distancia, el defensor venezolano siguió atento las acciones y entregó todo su apoyo a sus compatriotas, quienes dieron un batacazo histórico en un deporte que apasiona al país.

La reacción de Bianneider Tamayo a triunfo de Venezuela en béisbol

El zaguero publicó dos historias de Instagram mostrando su alegría por la victoria, la que fue celebrada en diferentes ciudades de su país.

“Campeones, gracias Dios”, señaló el joven de 21 años que llegó a mediados del 2024 al Romántico Viajero.

Actualmente, Tamayo se está recuperando de una lesión producida el 4 de marzo pasado, donde fue titular en la derrota 2-1 ante Palestino por la Copa Sudamericana.

La consagración le permite a Venezuela asegurar su cupo en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde aspiran a conseguir una medalla.