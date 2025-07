Nacional confirmó regreso de Eduardo Vargas: Dirigente habló de oferta “media ridícula” de la U - Chilevisión

El vicepresidente de Nacional de Uruguay, Flavio Perchman, confirmó que Eduardo Vargas regresa al Bolso tras pasar unos días en Chile.

Turboman no ha concretado su regreso a Universidad de Chile, por lo que regresó a Uruguay a entrenar con el Decano en medio de su incierto futuro.

En conversación con el medio El Espectador, el dirigente recalcó que el delantero "vuelve porque no llegó a un arreglo con la U. de Chile. La oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió volver".

Flavio Perchman cataloga de "media ridícula" oferta de la U

El directivo aclaró que "el ciclo de Vargas con Nacional ya está cerrado. Está hablado y está acordado, pero nos pidió para entrenar, para estar en forma física hasta que solucione el tema".

En ese escenario, Perchman dio algunos detalles y apuntó a que la U tenía un "apresuramiento" en contratar al goleador para poder inscribirlo en los playoffs de la Copa Sudamericana, algo que finalmente no se dio.

"Le hicieron una oferta que no lo colmó o no sé, parece que fue media ridícula. Él nos pidió entrenar acá y le dijimos que no había ningún problema", agregó.

A la espera de una definición, el formado en Cobreloa dejó el país para reintegrarse a las prácticas con el Bolso, aunque no será tenido en cuenta por el DT Pablo Peirano.