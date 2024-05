Fernando Díaz reveló el insólito mensaje que le mandó Diego Sánchez: “¿Estái vivo o estái muerto?” - Chilevisión

Fernando Díaz regresó a sus labores en Coquimbo Unido esta semana, luego de estar alejado por una neumonía que lo tuvo muy complicado de salud.

Apenas regresó a sus funciones, el estratega reveló el insólito mensaje que le mandó Diego Sánchez, arquero titular y uno de los referentes del conjunto pirata.

En diálogo con radio La Metro FM, en adiestrador señaló: "Los arqueros son especiales. Te voy a contar el mensaje que me mandó el 'Mono' Sánchez. 'Profe, ¿Estái vivo o estái muerto?'".

Diego Sánchez explicó su mensaje a Fernando Díaz

El guardameta aclaró que todo fue en tono de humor y que lo hizo "para bajarle un poco la gravedad a lo que estaba pasando, en el sentido sicológico obviamente. Él me conoce y sabe que, de diez cosas que hablo, ocho son humoradas".

"Me gusta buscar siempre la alegría, y más en los momentos difíciles o complicados", comentó a Las Últimas Noticias.

El futbolista de 37 años apuntó a que esto parte de su "forma de ser", insistiendo en que "en la cancha soy perro para defender a mis compañeros, pero no dejo de perder mi esencia de cada vez que puedo, en la cancha o en el camarín, voy a salir con alguna humorada. Es inevitable".

Finalmente, Sánchez afirmó que conoce a Díaz desde el periodo de ambos en Unión Española y bromeó: "Él siempre está preocupado de cómo estoy, de mi vida personal y sentimental, siento que le gusta saber de mis entretelones sentimentales, jaja".