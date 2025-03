Refuerzo confirmado: La UC anuncia a Darío Melo y aclara que llegó en condición de “libre” - Chilevisión

Universidad Católica puso fin a la espera y confirmó a su nuevo arquero. En esta ocasión, el que arribó a San Carlos de Apoquindo es Darío Melo.

El guardameta de 31 años fue oficializado en Los Cruzados este jueves 6 de marzo, último día en el que los clubes tenían permitido inscribir nuevos jugadores.

El fichaje del ex seleccionado Sub 20 se aceleró en las últimas horas, donde La Franja buscaba un portero por la grave lesión de su titular, Thomas Gillier.

El portero Darío Melo se suma al plantel de Universidad Católica para la temporada 2025 📝



El arquero que registra pasos en selecciones nacionales llega como jugador libre, procedente de Deportes Melipilla y su contrato lo ligará con #LosCruzados por toda esta temporada 2025 🤝… pic.twitter.com/tNCqkDWgZt — Universidad Católica (@Cruzados) March 7, 2025

La UC aclara que Darío Melo llegó "libre" desde Melipilla

En el anuncio, Cruzados aclaró que Melo llegó "como jugador libre" y que firmó un contrato que lo ligará a la institución hasta diciembre del 2025.

Horas antes, Melipilla, último equipo del arquero, afirmó que el futbolista tenía contrato vigente y que nadie de los de la precordillera se había comunicado con ellos.

De hecho, el presidente de Los Potros, José Castillo, comentó a La Tercera que pretendían cerca de 50 mil dólares por el pase, situación que no se terminó dando.

"Darío es uno de mis regalones. Por esa razón, no podía cortarle las alas. Ya se había sometido a los exámenes médicos. Tenía todo listo. Católica no nos pagará un peso, pero no podíamos oponernos a una operación que beneficiará al jugador", comentó el dirigente al mismo medio.

Ahora, el formado en Palestino tendrá una dura tarea en ganarse un puesto en la UC, elenco que viene de recibir un durísimo golpe al quedar eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana por tercer año consecutivo.