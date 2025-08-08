Conmoción y luto en el fútbol chileno: Confirman fallecimiento de joven talento - Chilevisión

Este viernes, el Club Deportivo Imperial Unido, equipo que milita en la Tercera División A del fútbol chileno confirmó una triste noticia.

A través de sus redes sociales, el club anunció el fallecimiento de un joven jugador. Se trata de Miguel Painenao.

"Lamentamos profundamente comunicar la partida de uno de los jóvenes talentos que han formado parte de la familia. Hasta siempre, querido Miguel Painenao. Que Dios te reciba en su santo reino y que tu luz siga brillando en cada corazón que te recordará con cariño. Descansa en paz", informaron en redes sociales.

Noticia conmocionó a los hinchas de Imperial Unido

Si bien aún se desconocen las causas de la muerte del joven, los seguidores del club y conocidos de Miguel comentaron la publicación.

Ahí los usuarios lamentaron la trágica noticia y dejaron mensajes de cariño, donde lo que más se repitió fue la palabra "Sanchito", el apodo del joven.