Colo Colo vs Ñublense: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Campeonato Nacional - Chilevisión

Colo Colo y Ñublense juegan uno de los partidos más esperados de la fecha 11° del Campeonato Nacional,, enfrentándose este lunes.

Los Albos buscan salir del mal momento deportivo en que están hace algunas semanas, el que se profundizó con la eliminación de la Copa Libertadores y que tiene contra las cuerdas a Jorge Almirón.

El rival en esta oportunidad es el elenco chillanejo, quienes llevan tres encuentros sin conocer la derrota y que apuestan a darle un nuevo golpe al Popular.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Ñublense?

El partido de Colo Colo ante Ñublense, válido por la fecha 11° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el choque por la Liga de Primera también será emitido por la plataforma de streaming MAX, a la que tienes que entrar con tu usuario y clave. View this post on Instagram A post shared by Colo-Colo (@colocolooficial)

Hora del partido entre Colo Colo y Ñublense por el Campeonato Nacional

El compromiso del Cacique contra los Rojos inicia a las 18:00 horas de Chile de este lunes 19 de mayo.

El escenario para el trascendental cotejo es el Estadio Monumental, mientras que el árbitro designado es Gastón Phillippe.