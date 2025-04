De la Supercopa al partido de la U vs Colo Colo: Los tres clásicos que se han suspendido este 2025 - Chilevisión

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, oficializó este viernes la suspensión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, el que estaba programado para este domingo 13 de abril.

El anuncio se hizo un día después de los graves incidentes ocurridos en el partido del Cacique ante Fortaleza, donde un niño y una joven de 18 años murieron horas antes del duelo por Copa Libertadores.

Con esto, ya son tres los partidos de alta convocatoria del fútbol chileno que han sido reprogramados, todos con equipos grandes involucrados.

Los clásicos que no se han podido jugar este 2025

El primer cotejo suspendido fue la Supercopa entre Albos y Azules, la que estaba pactada para fines de enero en La Serena tras descartar varias sedes.

Sin embargo, a menos de una semana del encuentro, la ANFP informó que el compromiso no se jugaba al no contaba con autorización de la Delegación Presidencial, por lo que no podía iniciar la venta de entradas ni dar certezas a los clubes.

Posteriormente, llegó el turno del choque entre Universidad Católica y Colo Colo, quienes tenían estipulado enfrentarse el 15 de marzo en el Estadio Santa Laura.

Para desazón de los hinchas, el mal estado de la cancha y la imposibidad de encontrar un estadio con condiciones de seguridad adecuadas obligaron a posponer todo.

Finalmente, llegó el turno del Superclásico de la U contra el Cacique, el que no se disputará este 13 de abril tras las reuniones y análisis realizados por las autoridades.

El próximo partido entre equipos grandes está programado para el sábado 3 de mayo, día en que deberían medir Universidad de Chile ante la UC.

Partidos de equipos grandes suspendidos este año