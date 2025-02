La UC pone término al ciclo de César Pinares y lo despide en redes: “Un toque mágico” - Chilevisión

Universidad Católica sigue con su reestructuración de cara a la temporada 2025. Ahora, Los Cruzdaos oficializaron la salida de César Pinares.

El volante se había transformado en un emblema para el club tras sus dos periodos pero finalmente no continuará en La Franja tras haber finalizado su contrato el 2024.

En sus redes sociales, el club despidió al zurdo y destacó que en 2019 arribó por primera vez "con un toque mágico. A punta de gambetas y golazos, fuiste asegurando tu lugar en La Franja ganándote el cariño de Los Cruzados".

"Regresaste en el 2022 para volver a vestir esta camiseta y en este 2025 se cumple un ciclo. Te queremos agradecer por tu entrega en cada partido donde sabemos que lo dejaste todo por estos colores", agregó la institución.

El elenco de la precordillera finalizó el mensaje deseándole todo el éxito al mediocampista en sus nuevos desafíos. View this post on Instagram A post shared by Universidad Católica (@cruzados_oficial)

Los números de César Pinares en la UC

Contando sus dos etapas en la UC (2019-2020 y 2022-2024), Pinares disputó un total de 122 partidos en los que anotó 17 goles y entregó 16 asistencias.

Vistiendo en la camiseta cruzada, el mediocampista creativo ganó tres títulos, todos en su primer ciclo.