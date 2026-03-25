Será Ley: Cámara de Diputados aprueba proyecto que regula las Sociedades Anónimas Deportivas

La iniciativa, que contempla la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol de Chile, contó con 148 votos a favor y solamente una abstención.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles las modificaciones al proyecto de ley que regula las Sociedades Anónimas Deportivas (SADP), iniciativa que estuvo por cerca de diez años en el Congreso.

La medida fue respaldada por 148 votos a favor, ninguno en contra y solamente una abstención de parte del parlamentario Daniel Lilayú de la UDI.

La propuesta establece, entre otros ajustes, la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile.

Adicionalmente, se instaura la prohibición de tener participación accionaria en más de un club, situación que será monitoreada a través de un registro en el que aparecerán los “dueños” de los clubes.

La instancia contó con la presencia de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, y el subsecretario de la cartera, Andrés Otero, quienes calificaron como “necesaria” la nueva ley.

Con esto, la iniciativa superó su último trámite legislativo y solamente espera por su publicación en el Diario Oficial para que comience a regir.

✅ A LEY | La Cámara aprobó y despachó el proyecto que modifica la ley de S.A. Deportivas Profesionales en materia de fiscalización, conflictos de interés y fomento de la participación de los hinchas. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 25, 2026

¿Qué implica la aprobada Ley SADP?

A los mencionados aspectos de separación de la ANFP y la Federación y el denominado “fin a la multipropiedad”, se suman otros temas de relevancia.

Uno de ellos es la prohibición de que agentes de jugadoes tengan cargos directivos en las instituciones, mayor transparencia en estos puestos y aumento de fiscalización.

Respecto al organismo que rige el fútbol chileno, la federación será la encargada de las selecciones nacionales en todas sus categorías, dejando el fútbol profesional en manos de la liga.