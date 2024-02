Masiva poda en el referato: 15 árbitros fueron despedidos a días que arranque el campeonato - Chilevisión

Un nuevo remezón sufrió el referato nacional, luego de que 15 árbitros fueran despedidos en las últimas horas por la ANFP.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, la mayoría de los jueces se desempeñaban en Primera B y no continuarán en sus funciones debido a su bajo rendimiento.

Dentro de los nombres más destacados están Ángelo Hermosilla y Ricardo Zuñiga, quienes cumplieron la edad tope de 45 años para ejercer el rol.

A ellos hay que sumar a Julio Abdala, Henry Pastor, Fabián Pizarro, José Vergara, Constanza Salinas, Denisse Rivera y Monserrat Maturana (está con licencia), entre otros.

El citado medio agregó que otro de los movimientos es que Felipe Jara pasará de la B a ser guardalíneas en Primera División, mientras que Juan Lara se estrenará como árbitro categoría FIFA.

Cuándo comienza el Campeonato Nacional 2024

El Campeonato Nacional arranca oficialmente el próximo viernes 16 de febrero, día en que se enfrentará Everton y Palestino a partir de las 19:00 horas.

Sin embargo, todo está en veremos debido a que el SIFUP anunció que los futbolistas votaron por un paro indefinido, esto por el aumento del cupo de extranjeros.