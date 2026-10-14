El deporte no se salvó: Así corrió el agua por las instalaciones del Parque Estadio Nacional

Al menos tres recintos se vieron afectados por el sistema frontal, entre los que está el Polideportivo y el Court Central Anita Lizana.

Las intensas lluvias en la Región Metropolitana, que incluyeron granizos y truenos, terminaron afectando parte de las instalaciones del Parque Estadio Nacional.

En concreto, el Polideportivo del recinto, el Court Central Anita Lizana y el Centro de Deportes de Contacto quedaron con algunos daños.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, estos espacios acumularon una gran cantidad de agua este martes por la tarde.

A raíz de esto, el Instituto Nacional de Deportes (IND) elaborará un informe en el que se entregarán más detalles y aclarará el tiempo en que estarán inutilizables.





Conciertos de BTS se mantienen en el Estadio Nacional

De todas formas, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, confirmó a CHV Noticias que los conciertos de BTS en el Estadio Nacional se mantienen.

El edil remarcó que la cancha del recinto, donde se realizará el show, está operativa para recibir a la popular banda y a sus miles de fanáticos.

La agrupación coreana se presentará en nuestro país los días, 14, 16 y 17 de octubre.