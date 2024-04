Qué canal transmite EN VIVO partido de Colo Colo vs Fluminense por Copa Libertadores - Chilevisión

Colo Colo tiene un durísimo desafío ante Fluminense en condición de visitante, rival al que se enfrentará por la fecha 2° de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

El Cacique llega a este encuentro con la ilusión de rescatar algún punto en Brasil, lo que los dejaría muy bien encaminados en el sueño de clasificar a los octavos de final.

Sin embargo, se medirán nada menos que al actual campeón del certamen continental, quienes lograron retener a gran parte de su plantel para buscar otra vez la Gloria Eterna.

Qué canal transmite el partido de Colo Colo vs Fluminense por Copa Libertadores

El partido de Colo Colo con Fluminense será transmitido por Chilevisión, canal que estará EN VIVO desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Adicionalmente, este tremendo encuentro lo podrás seguir totalmente GRATIS por chilevision.cl. Para eso, solamente debes ingresar a nuestro sitio web, ir a la señal online y disfrutar.

Horario del duelo entre Colo Colo y Fluminense

El cotejo del popular y el elenco brasileño está programado para las 20:00 horas de nuestro país.

Posible formación de Colo Colo para enfrentar a Fluminense