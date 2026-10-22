Fin a la ilusión: La U dijo adiós a la Libertadores Femenina tras derrota ante Deportivo Cali

Un muy mal inicio de partido le costó muy caro a Las Leonas, despidiéndose del torneo al sumar solamente un punto en tres jornadas.

Se acabó el sueño. Universidad de Chile perdió 3-2 ante Deportivo Cali y se despidió de la Copa Libertadores Femenina.

Las Azules estaban obligadas a ganar para tener chances de clasificar a cuartos de final, pero fueron superadas por las colombianas en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.

El duelo no puso empezar peor para Las Leonas, recibiendo tres estocadas con el doblete de María Morales y el gol de Ingrid Guerra para Las Azucareras.

Sin embargo, la esperanza creció con los descuentos de Daniela Zamora a los 38 minutos de penal y Fatima Acosta a los 40′.

Esta última diana llegó con un insólito blooper de la defensa cafetera, que incluyó un mal despeje que le dio aire al elenco chileno tras un pésimo comienzo.





Chile se queda sin representantes en la Libertadores Femenina

El segundo tiempo tuvo al cuadro laico empujando a su rival para intentar la remontada, acercándose especialmente con pelotas detenidas.

Lamentablemente, la paridad no se dio y el Romántico Viajero dijo adiós al certamen al sumar solamente un punto en el Grupo D.

Para peor, la U sufrió la expulsión de Claudia Herrera a instancias del VAR por una falta cerca del área a los 88′.

Con esto, el fútbol nacional se quedó sin representantes en la Copa Libertadores Femenina luego de que Colo Colo tampoco pudiera avanzar.

Ahora, tanto Leonas como Albas se enfocarán en las semifinales del torneo nacional en el que chocarán contra Universidad Católica y Coquimbo Unido, respectivamente.