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U. de Chile vs Deportivo Cali | Goles, resumen y compacto del partido por Libertadores Femenina

Los goles de Daniela Zamora y Fatima Acosta no le alcanzaron al elenco nacional, quienes se dijeron adiós al torneo sin conseguir victorias.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Universidad de Chile se despidió de la Copa Libertadores Femenina, cayendo 3-2 ante Deportivo Cali este jueves en el cierre del Grupo D.

Un muy mal inicio de partido le costó caro a Las Azules, quienes llegaron a los descuentos por los tantos de Daniela Zamora y Fatima Acosta.

Con este resultado, el elenco nacional culminó su participación en el torneo al sumar solamente un punto en tres jornadas.

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