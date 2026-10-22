U. de Chile vs Deportivo Cali | Goles, resumen y compacto del partido por Libertadores Femenina

Los goles de Daniela Zamora y Fatima Acosta no le alcanzaron al elenco nacional, quienes se dijeron adiós al torneo sin conseguir victorias.

Universidad de Chile se despidió de la Copa Libertadores Femenina, cayendo 3-2 ante Deportivo Cali este jueves en el cierre del Grupo D.

Un muy mal inicio de partido le costó caro a Las Azules, quienes llegaron a los descuentos por los tantos de Daniela Zamora y Fatima Acosta.

Con este resultado, el elenco nacional culminó su participación en el torneo al sumar solamente un punto en tres jornadas.