Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Copa Libertadores - Chilevisión

Ya está todo listo y faltan horas para el puntapié inicial de una nueva edición de la Copa CONMEBOL Libertadores. En este oportunidad, Chile contará inéditamente con cuatro representantes: Colo Colo, Huachipato, Cobresal y Palestino.

El sorteo de los rivales de los chilenos, y los grupos restantes, se llevará a cabo el 18 de marzo, a las 20 horas ( horario de Chile) en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay.

Cabe recordar que tanto Acereros como Mineros consiguieron su boleto directamente a esta fase tras terminar primeros y segundos, respectivamente, en el Campeonato Nacional 2023. Por otro lado, Albos y Árabes tuvieron que sortear dos llaves en las rondas preliminares para acceder a los grupos.

¿Cómo están compuestos los bombos?

Con todos los equipos clasificados confirmados, los bombos para este sorteo quedaron de la siguiente forma:

Bombo 1: Fluminense (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Peñarol (URU), Flamengo (BRA), Gremio (BRA), LDU de Quito (ECU) y Sao Paulo (BRA).

Bombo 2: Atl. Mineiro (BRA), Ind. del Valle (ECU), Libertad (PAR), E. de la Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Barcelona (ECU), Junior (COL) y Bolívar (BOL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL) y Talleres de Córdoba (ARG).

Bombo 4: Liverpool (URU), Botafogo (BRA), Caracas FC (VEN), Colo Colo (CHI), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Palestino (CHI) y Nacional (URU).

¿Dónde ver el sorteo EN VIVO?

Toda la ceremonia la podrás seguir a través de la señal de CHV Deportes en Pluto TV. Además, podrás disfrutarla por nuestro canal de YouTube a partir de las 20 horas.